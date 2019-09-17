رياضة | فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايدت فرص مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي في قيادة خط هجوم الفريق في مباراة السوبر أمام الزمالك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في بطولة السوبر المصري.

ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر المصري باستاد برج العرب، وإن كانت فرص مروان الأفضل لقناعة فايلر باللاعب في قيادة الهجوم عن زميله صلاح محسن الذي لم يحصل على ثقة فايلر حتى الأن على الرغم من تسجيله هدف في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت الغيني في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتضاءلت فرص المغربي وليد أزارو في اللحاق بمباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بسبب الإصابة التي لحقت به بجذع في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده



فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بقرار جديد فيما يتعلق بخط هجوم القلعة الحمراء في الفترة القادمة. فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بقرار جديد فيما يتعلق بخط هجوم القلعة الحمراء في الفترة القادمة. وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية التي قادها في الفترة الماضية بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الفريق قبل رحلة غينيا الاستوائية. واستقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي علي الدفع بمروان محسن في خط هجوم الأحمر في الفترة القادمة والاعتماد عليه بشكل أساسي بعدما حظى اللاعب بثقة فايلر مبكرًا خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الأهلي. Advertisements وتعاقد الأهلي مع فايلر عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق بسبب الخروج من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر. وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب 25 لاعبا لرحلة غينيا الإستوائية في أول مباراة رسمية له مع الفريق.