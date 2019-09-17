رياضة | السكة يختتم معسكره بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة يختتم معسكره بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق السكة الحديد معسكره التدريبي بالإسماعيلية وقد خاض الفريق 5 مباريات ودية فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل في مباراة، حيث فاز في اللقاء الأول على فريق غزل السويس بهدف محمود أكمل المنتقل من نادى دكرنس، وتعادل في اللقاء الثاني بهدف أحمد عبد المنعم كشرى مع فريق بلبيس، وحقق الفوز في اللقاء الثالث على فريق الرباط والأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز ثلاثية السكة محمد قطب هدفين ومحمد أحمد ريعو هدف.

ثم فاز في المباراة الرابعة على فريق الشهداء بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف مهاب ياسر ومصطفى جعفر وأحمد عبد المنعم كشرى، وأختم مبارياته بالفوز على فريق بلدية الاسماعيلية بهدف أحمد خالد في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وقرر الجهاز الفني بنادي السكة الحديد إستكمال تدريبات الفريق يوم السبت القادم وذلك عقب منح لاعبي الفريق راحة بعد إنتهاء معسكر الفريق بالإسماعيلية.

يذكر أن فريق السكة الحديد يقوده هذا الموسم جمعة مشهور مديرأ فنيا، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، وأيهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي، وحسين أبراهيم مدلكا، ومحمد جمال مدير إدارى.

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ويستعد فريق السكة الحديد بقوة للموسم الكروي الجديد بعد أن ضم 14 لاعب لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وضمت التعاقدات الجديدة كلا من ياسر رضا، حازم شعيب، مصطفى عبد ربه، مصطفى جلال، محمود أكمل، يوسف عطا، محمود سعيد الصقر، محمد منتصر، مهاب ياسر، فتحي مجدى، فوزي الكاشف، طه زين، حسام مصطفى، محمد قطب

وصرح محمد نافع عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق بأن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد عيد و نبيل كمال أمين الصندوق بذل كل جهده لتوفير كافة سبل النجاح للجهاز الفني من التعاقد مع العديد من اللاعبين وأكد عن رضاه عن مستوى اللاعبين وتنفيذهم للدور التكتيكي المطلوب تنفيذه خلال معسكر الاسماعيلي.

يشارك فريق السكة الحديد في الموسم المقبل بالقسم الثالث بالمجموعة السادسه بعد قرار اتحاد الكرة الحالى بالغاء صعود أندية الترقى بالموسم الماضي وتقام قرعه مباريات القسم الثالث يوم الخميس المقبل بمقر منطقة القاهرة لكرة القدم.