رياضة | نادر شوقي في الجزيرة لحسم صفقة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي في الجزيرة لحسم صفقة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد نادر شوقي رئيس شركة إدارة الكرة بنادي الجونة داخل النادي الأهلي حاليًا من أجل إتمام صفقة ضم أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر.

ويعقد شوقي جلسة حاليًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل استعارة الجونة لأحمد حمدي.

وأبدى أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر موافقته على الانتقال للجونة خاصة وأنه لعب قبل ذلك في يناير الماضي لمدة 6 أشهر وظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق وساهم في بقاءه بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن رسميًا عن استعارة الجونة لخدمات لاعب الأهلي بعد قليل مدة موسم واحد على سبل الإعارة.

أحمد حمدي يقترب من العودة للجونة

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