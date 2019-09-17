رياضة | صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة بشأن لاعب ريال مدريد المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة بشأن لاعب ريال مدريد المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الخطة التي سينتهجها ريال مدريد من أجل كسب موهبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "نادي بحجم ريال مدريد لا يسير أبداً بـدون تخطيط ، الفريق حالياً يراهن على عنصر الشباب ويتعامل معهم على نهج واضـح وهو التعاقد مع لاعب صغير صاحب موهبة ثم الرهان على أن يُقنع فور وصوله ، أو العمل على موهبته لـينجح مستقبلاً".

وتابعت: "الخطـة في ريال مدريد تُسمى أوديجارد ، الذي يبلغ الآن 20 عاماً ليصبح الآن صاحب جودة وموهبة بعد أن تعاقد معه ريال مدريد في عمر الـ 17 ربيعاً ، النرويجي الذي استبعد فكرة الانتقال إلى ليفربول، بايرن ، يونايتد ، السيتي ، آرسنال ، برشلونه ، وذلك من أجل اللعب في البرنابيو ".

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وأضافت: "خطة ريال مدريد مع الياباني كوبو الطفل الذي يبلغ عمره 18 عاماً ، والـذي يلعب معاراً لـ ريال مايوركا من أجل صقل موهبته ومنحه الاستمرارية ، ثم خطة ريال مدريد بـ التعاقد مع رودريجو صاحب الـ 18 عاماً والإبقاء عليه في الكاستيا سيراً على خطوات فينيسيوس جونيور".

وواصلت: "كـذلك الأمر مع بقيـة الشباب ، تُسمى خطة ريال مدريد بـ سيبايوس ، فاييخو ، ريجيلون ، اللاعبون الذين عليهم أن يكبروا على الصعيد الفني ، ثم العـودة لـمساعدة ناديهم ، هذه هي خطـة ريال مدريد والرهان على عنصر الشباب".

واستكملت: "صمم ريال مدريد هذا النهـج من أجل مواجهة الفرق المدعومة مالياً ، الرهان على العنصر الخام والعمل على تطويره والاعتناء به ، خاصة الشباب الذين تجذبهم فكرة ارتداء قميص أفضل نادي كرة قدم في التاريخ ".

واختتمت: "المكانة التي يتمتع بها ريال مدريد والغير متوفرة في أندية المال، العظمة التي يتعين على ريال مدريد الإستفادة منها لذلك كل من اوديجارد، فينيسيوس ، كوبو ، رودريجو ، سيبايوس ، يعلمون أن السعادة تكمن في أن تكون لاعباً لـ كرة القدم في السانتياغو برنابيو معبد كرة القدم العالمية ".