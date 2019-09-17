رياضة | عاجل.. رينيه فايلر يقرر ضم "نيدفيد" لقائمة الأهلي المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رينيه فايلر يقرر ضم "نيدفيد" لقائمة الأهلي المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قيد لاعب جديد في القائمة المحلية قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على قيد كريم نيدفيد في قائمة الفريق المحلية.

ومن المقرر أن يدخل نيدفيد قائمة الأهلي بدلاً من أحمد حمدي، الذي تم الموافقة على إعارته لصفوف الجونة لمدة موسم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يتم رفع اسم أحمد حمدي من قائمة الأهلي، التي تضم 30 لاعباً، ليتم قيد كريم نيدفيد، الذي اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام لصفوف الجونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان الجونة حصل على خدمات الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وأنهي مسئولو الجونة الاتفاق مع الأهلي، بعد موافقة اللاعب قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي في اتحاد الكرة.

ومن المقرر الإعلان عن صفقة أحمد حمدي خلال ساعات، بعد إنهاء كافة اجراءات الإعارة إلى الجونة بشكل رسمي.

كان حمدي قد لعب معارًا في صفوف الجونة الموسم الماضي، بعدما انضم له على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وقدم حمدي مستويات مميزة مع الجونة حيث تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي لكن اللاعب فضل في النهاية الانضمام للجونة.

ومن المنتظر أن يعلن الجونة رسميا عن ضم اللاعب اليوم الثلاثاء، خاصة وأن باب القيد سيتم اليوم.

وكان الجونة قد نجح في استعارة أكثر من لاعب من الأهلي وهم محمود الجزار، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، فيما ضم عمرو بركات وإسلام محارب ومحمد نجيب من الأهلي بصفة نهائية.