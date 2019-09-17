رياضة | ليفربول ونابولي.. نقطة التحول ترفع حرارة موقعة سان باولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ونابولي.. نقطة التحول ترفع حرارة موقعة سان باولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الريدز حامل لقب دوري أبطال أوروبا مبارياته اليوم الثلاثاء بمواجهة فريق العاصمة الإيطالية نابولي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سان باولو لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات البطولة الأعرق أوروبيا.ً

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على المواجهة السابقة التي جمعت الفريقان الموسم الماضي والتي كان لها مفعول السحر في تتويج الريدز بلقب البطولة الأ وهي مباراة نابولي وليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ذكريات هدف صلاح وإنقاذ أليسون

وعندما يستعيد الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز ذكريات فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي يتبادر إلى ذهنه الفوز الذي حققه على فريق نادي برشلونة الإسباني في ربع النهائي بالإضافة إلى لقاء توتنهام في المشهد الأخير من القصة السعيدة.

لكن الحقيقة أن كلوب ينبغي عليه أن يتذكر جيداً نقطة التحول التي جعلته يحسم اللقب وعبرت بليفربول إلى بر الأمان في وقت مبكر للغاية وبالتحديد عندما تغلب على الفريق الإيطالي نابولي بهدف واحد مقابل لا شيء في ختام مباريات دور المجموعات.

وصعد رفقاء محمد صلاح إلى دور الستة عشر بفضل هذا الفوز ليواصل الفريق رحلته إلى منصة التتويج باللقب السادس في تاريخ العملاق الإنجليزي حيث خاض الريدز تلك المباراة في الأول من شهر ديسمبر بضغوطات كبيرة بسبب الوضع الصعب لهم في المجموعة لكنهم عبروا المباراة بأمان وبنتيجة 1-0 سجله محمد صلاح.

وكان لهذا الهدف مفعول السحر وبمثابة التمهيد الحقيقة ونقطة التحول التي قادت ليفربول إلى الحصول على اللقب بعد إخراج فريق نادي نابولي العنيد الذي سبق وان تغلب على الريدز بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية الموسم الماضي على ملعب سان باولو.

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كلوب يثني على قوة نابولي

وبعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الجاري ووقوع ليفربول مع نابولي في مجموعة واحدة أكد يورجن كلوب المدير الفني للريدز أن الفريق الإيطالي يعتبر تهديد حقيقي لفريقه في المجموعة التي تضم إلى جوارهما جينك البلجيكي وريد بول سالزبروج النمساوي.

وأدلى الألماني وقتها ببعض التصريحات الصحفية وأكد أن نابولي فريق جيد للغاية وستكون المباراة الافتتاحية لنا على ملعبهم وهو واحد من أصعب الملاعب الموجودة في العالم بسبب الحضور الجماهير المكثف الذي يوجد به وصافرات الأهازيج التي تملأ كل ركن من جنباته.

وأضاف: "لم يكن مسموح أن تستقبل شباكنا الموسم الماضي أي هدف على الرغم من قوة الهجمات التي شكلها لاعبوا فريق نادي نابولي والطريقة التي يلعبون بها بإعتمادهم على الكرات المرتدة من الجانبين لكننا لعبنا واحدة من أفضل المباريات التي كانت في غاية الصلابة والقوة.

وأنهى: "عندما خرج الفريق الإيطالي من بطولة الموسم الماضي كان هذا الأمر صعوبة بالغة بالنسبة لنا وأليسون نجح في التصدي لكرة خطيرة للغاية كانت من الممكن أن تغير كل شئ ومباراة اليوم ستكون غاية في الحماسية والتنافسية بين الفريقين.

هل يستطيع أدريان على سد فراغ غياب أليسون أوروبياً؟

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود أليسون بيكر الذي مازال يواصل رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى ما جعل أدريان يحصل على فرصة المشاركة الأولى له في دوري أبطال أوروبا هذا العام وهو الذي قدم أداء جيد مع فريقه محلياً خلال الخمسة مباريات التي خاضها.