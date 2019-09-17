رياضة | الجونة يقترب من استعادة صانع ألعاب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يقترب من استعادة صانع ألعاب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانتقال إلى نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتوصل مسئولو الجونة إلى اتفاق شبه نهائي مع نظائرهم في الأهلي لضم اللاعب وتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان حمدي قد لعب معارًا في صفوف الجونة الموسم الماضي، بعدما انضم له على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

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وقدم حمدي مستويات مميزة مع الجونة حيث تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي لكن اللاعب فضل في النهاية الانضمام للجونة.

ومن المنتظر أن يعلن الجونة رسميا عن ضم اللاعب اليوم الثلاثاء، خاصة وأن باب القيد سيتم اليوم.

وكان الجونة قد نجح في استعارة أكثر من لاعب من الأهلي وهم محمود الجزار، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، فيما ضم عمرو بركات وإسلام محارب ومحمد نجيب من الأهلي بصفة نهائية.