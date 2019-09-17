رياضة | خاص.. "تذكرتي": 3 ملاعب فقط يتم تعديلها قبل بداية الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. "تذكرتي": 3 ملاعب فقط يتم تعديلها قبل بداية الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهندس خالد عزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي عن الخطة المقبلة لعودة الجماهير إلى المدرجات وتطبيق التقنية بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك بالأمس عن توقيع العقود مع الشركة تمهيدًا لعودة الجماهير وتطبيق التقنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد عزيز في تصريحات خاصة: "سيكون بنفس نظام بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وهناك اتفاقات تتم حاليًا بين شركة تذكرتي وبعض الجهات المختلفة والأندية".

وتابع عزيز: "التجربة نجحت في البطولة الافريقية وكان المردود رائع من جانب الجميع وإلتزام الجماهير والإشادة الواسعة".

وأضاف عزيز: "الجميع يريد أن يحضر مباريات الدوري والاستمتاع بالمباريات وهو هدفنا جميعًا، وأعتقد أن الجميع حاليًا يستخدم الموبايل والإنترنت وسيكون التسجيل سهل ومتاح للجميع".

وأكمل: "الجمهور حصل على خبرات كبيرة بعد بطولة الأمم الأخيرة ونحاول تسهيل المهمة على الجميع".

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 3 ملاعب سيتم تجهيزها لتكون متاحة لنظام تذكرتي وهو ما سيتم قبل بداية بطولة الدوري.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تعاقد مع شركة "تذكرتي" لتنظيم دخول جماهير الفريق للمدرجات ببطولة الدورى في الموسم الكروي الجديد.

وحقق النظام الجديد نجاح كبير خلال الفترة الماضية في بطولة أمم افريقيا ولاقت قبولًا كبيرًا وهو ما شجع الجميع على تطبيقها في بطولة الدوري بداية من الموسم المقبل.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين المباريات من الخارج ومن الداخل تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتنظيم عملية دخول الجماهير مشددا على أن الملعب يوجد به كاميرات المراقبة.

ووجه مرتضى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب إصراره على عودة الجماهير وإصدار تعليمات بذلك.

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أضاف: "تذاكر مباراة السوبر سيتم بيعها في القاهرة والاسكندرية بمنافذ بيع وذلك بعد المظهر الحضاري الذي شاهدته في لقاء بيراميدز بنهائي كأس مصر"

اختتم: "قلبي قلب أسد لو أردت حضور مباراة السوبر والجلوس وسط جماهير الأهلي سأفعلها"

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأوضح اليوم إنه يحترم حسام حسن وليس لديه أزمة في تعيينه مديرا فنيا للمنتخب، أغلب المشاكل يقوم بها إبراهيم ولكن الأمر انتهى وأنا من قررت تعيين حسام مديرا فنيا للزمالك من قبل.

أضاف: "حسن شحاتة اسم كبير ولكن يجب أن نعطي الفرصة للأسماء الكبرى ولكن يكفي خبرات شحاتة وإنجازاته هي التي تتحدث عنه"

وعن وقوع الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا قال: "الاتحاد الإفريقي يريد التخلص من الزمالك؟ من المسؤول عن قرعة دور الـ32 من دوري الأبطال"

اختتم:" الإجهاد ظاهر على لاعبي الزمالك منذ عودتهم من السنغال فالسفر يستغرق 18 ساعة وهذا سبب الهزيمة فضلا عن الرطوبة والملعب"

وهاجم مرتضى منصور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تصريحات الأخير التي أشار من خلالها إلى صعوبة استقدام حكام من أوروبا لمباراة السوبر.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، الجمعة المقبل في لقاء السوبر المقرر إقامته الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

وأكمل "لماذا لا يستقدم جمال الغندور حكام من أوروبا هل تم إغلاقها؟ تحدثت مع الجنايني وحذرته من الغندور"

في سياق متصل هاجم مرتضى اللاعب مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي بسبب تصريحاته التي أشار من خلالها إلى أن السوبر سيكون هديته لجماهير القلعة الحمراء إذ قال رئيس الزمالك:" لاتتحدث بهذه الطريقة، لقد عرضت نفسك على الزمالك ورفضناك"