رياضة | جماهير النصر السعودي تتوعد لاعبيها عقب الهزيمة من السد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير النصر السعودي تتوعد لاعبيها عقب الهزيمة من السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير نادي النصر السعودي؛ هجوما لاذعا على لاعبو الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب الهزيمة من السد القطري والخروح من دوري أبطال آسيا.

وتوعدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التواجد في مطار جدة لاستقبال لاعبيها؛ بالإضافة إلى السباب الذي ألقته محملة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مسئولية الهزيمة؛ وبسبب استهتار اللاعبين رغم الفوز ذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتغلب فريق السد القطري على غريمه النصر السعودي؛ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين، على ملعب "جاسم بن حمد" بقطر، في إطار إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019/2020.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر السعودي في الدقيقة 33 لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة 1/1.

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وفي الشوط الثاني، تمكن حسن الهيدوس من تسجيل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 59، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ضربة جزاء بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى لبراد جونز.

ومن المقرر أن يلتقي السد القطري الفائز مع الفائز من المواجهة الثانية فى الدور ربع النهائي التى تجمع بين الثنائي السعودي "اتحاد جدة، الهلال".

ويذكر أن الفريق السعودى حقق فوزًا صعبًا على استاد الملك فهد الدولى، فى مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على أسد الله للسد في الدقيقة 21 بخطأ من عوض خميس، ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وأضاف جوليانو الهدف الثانى لصالح النصر السعودى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

ويلتقي اتحاد جدة الهلال السعودي؛ مساء اليوم ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا.