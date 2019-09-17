رياضة | الإسماعيلي يواصل مطاردة نجم الأهلي



وقرر النادي الأهلي قيد حسين السيد في القائمة المحلية للفريق الأحمر خوفاً من انتقال ظهير الفريق إلى الغريم التقليدي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

الإسماعيلي يواصل مطاردة حسين السيد

ويسعى الاسماعلي لحل أزمة مركز الظهير الأيسر، بعد انتقال طارق طه إلى نادي بيراميدز وعلاء عبد العظيم إلى نادي الأوليمبي أحد أندية القسم الثاني.

وكثف مسئولو الدراويش مفاوضاتهم مع حسين السيد، لاقناعه بالانتقال للاسماعيلي موسم على سبيل الإعارة، وهناك محاولات للتواصل لاتفاق مالي لإنهاء الصفقة.

ويغلق باب القيد للموسم الجديد اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلمأن مسئولي الإسماعيلي يسعون لحسم صفقة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي لفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في المقابل ، منح مسئولو الزمالك كلمة شرف لحسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل واتفقوا معه على عدم تجديده للنادي الأهلي.

ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الأهلي، ويسعى مسئولو الأبيض لضم حسين السيد ليحل محل محمد عبد الشافي في المستقبل بالجبهة اليسرى للفريق وتحسبًا لرحيل عبدالله جمعة في أي وقت لخوض تجربة الاحتراف الخارجية.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الزمالك بسبب علمه بصعوبة مشاركته مع فريق الأهلي وتقلص حظوظه للزحمة في مركز الجبهة اليسرى.

وكان الزمالك قد اتفق على كل بنود التعاقد مع حسين السيد في الفترة الماضية لكن تعطلت الصفقة بعد قيام الأهلي بقيد اللاعب في القائمة لحرمان الزمالك منه.

