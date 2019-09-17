رياضة | الإسماعيلي يواصل مطاردة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل مطاردة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقرر النادي الأهلي قيد حسين السيد في القائمة المحلية للفريق الأحمر خوفاً من انتقال ظهير الفريق إلى الغريم التقليدي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.
الإسماعيلي يواصل مطاردة حسين السيد
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مسئولي الإسماعيلي يسعون لحسم صفقة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي لفترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويغلق باب القيد للموسم الجديد اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكثف مسئولو الدراويش مفاوضاتهم مع حسين السيد، لاقناعه بالانتقال للاسماعيلي موسم على سبيل الإعارة، وهناك محاولات للتواصل لاتفاق مالي لإنهاء الصفقة.
ويسعى الاسماعلي لحل أزمة مركز الظهير الأيسر، بعد انتقال طارق طه إلى نادي بيراميدز وعلاء عبد العظيم إلى نادي الأوليمبي أحد أندية القسم الثاني.
في المقابل ، منح مسئولو الزمالك كلمة شرف لحسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل واتفقوا معه على عدم تجديده للنادي الأهلي.
ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الأهلي، ويسعى مسئولو الأبيض لضم حسين السيد ليحل محل محمد عبد الشافي في المستقبل بالجبهة اليسرى للفريق وتحسبًا لرحيل عبدالله جمعة في أي وقت لخوض تجربة الاحتراف الخارجية.
وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الزمالك بسبب علمه بصعوبة مشاركته مع فريق الأهلي وتقلص حظوظه للزحمة في مركز الجبهة اليسرى.
وكان الزمالك قد اتفق على كل بنود التعاقد مع حسين السيد في الفترة الماضية لكن تعطلت الصفقة بعد قيام الأهلي بقيد اللاعب في القائمة لحرمان الزمالك منه.