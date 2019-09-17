شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نابولي وليفربول بدوري الأبطال.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره الإيطالي نابولي، الليلة، على ملعب سان باولو في انطلاق مسيرتهما في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

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وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها على الهواء مباشرة على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق عصام الشوالي.

وفي التوقيت نفسه، تقام مباريات كبيرة أخرى، حين يستضيف بروسيا دورتموند الألماني نادي برشلونة الإسباني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وستذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 3»، بتعليق حفيظ دراجي.

كذلك يلتقي نادي تشليسي الإنجليزي نظيره الإسباني فالنسيا على أرض ستامفورد بريدج، وسيذاع اللقاء على قناة «بي إن سبورتس 4»، بتعليق سوار الذهب.