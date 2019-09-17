كافاني ومبابي خارج مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كافاني ومبابي

يغيب الثنائي كافاني ومبابي عن فريقهما باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.



وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي، أنه لم يعد إدينسون كافاني يشعر بالراحة في باريس سان جيرمان، خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعدما أصبح زميله الفرنسي كيليان مبابي هو محط اهتمام وسائل الإعلام والجماهير .

كافاني ومبابي.. أزمة تشتعل في باريس سان جيرمان قبل ملاقاة ريال مدريد

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وكشف الموقع الفرنسي، أن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، يرحب بالرحيل عن الفريق، بعدما شعر بأنه مهمشًا داخل صفوف الفريق، تزامنًا مع عدم تواصل إدارة النادي معه لتجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم .

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حيث أوضح المهاجم الأورجوياني إلى الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، أن كيليان مبابي أصبح يستحوذ على ثقة وإعجاب الجماهير، وهو ما يتسبب له بالضيق نظرًا لغيابه عن المتابعة الإعلامية مقارنًة بزميله الفرنسي، مشيرًا إلى أنه لطالما تألق في صفوف النادي الباريسي ..

وعلى صعيد أخر، كان قد تعرض الثنائي للإصابة خلال مشاركتهما رفقة الفريق، قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة، إلا أن كلاهما فشل في التعافى من الإصابة للحاق بالمباراة، ليتأكد غياب الثنائي كافاني و مبابي، عن فريقهما باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، في حرب تكسير العظام، التي ستقام غدًا الأربعاء.