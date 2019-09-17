شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحتج على إقامة مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن ناديه أرسل مذكرة إحتجاج رسمية لمسئولى اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة يرفض فيها إقامة مبارياته مع الاهلى والمصرى على ستاد برج العرب بالإضافة لمواجهة طنطا فى طنطا .

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " لماذا يرفض اتحاد الكرة أن يواجه الاسماعيلى نظيره المصرى على ستاد الاسماعيلية لاسيما أن الفريق البورسعيدى لعب مبارياته الافريقية على ملعبنا ووسط جماهيرنا ؟"

ويضيف مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى : " احنا مش نادى صغير عشان جماهيرنا يتم بهدلتها فى ملاعب مصر المختلفة لتشجيعنا ، نريد أن تحقق اللجنة الخماسية مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الاندية حتى يحدث التغيير الذي تحدثوا عنه منذ توليهم مسئولية إدارة شئون الجبلاية"

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وأكمل المنياوى : " الاسماعيلى عانى خمسة شهور كاملة بالابتعاد عن ملعبه لتجهيزه لمباريات كأس الامم الافريقية وكان ستاد الاسماعيلية حديث الصباح والمساء فى كان 2019 من حيث الحضور الجماهيرى والالتزام والتشجيع المثالى فلماذا لانواجه الاهلى والمصرى على ملعبنا ؟"

وتابع مدير الكرة بالاسماعيلى : " لن نفرط فى حقوقنا فمنذ أيام واجهنا أهلى بنى غازى بحضور جماهيرى يفوق العشرة الاف متفرج ولم يحدث أية خروج عن النص "

ويستهل الاسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة .