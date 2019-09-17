شكرا لقرائتكم فايلر يحصل عى خمس شرائط لمباريات الزمالك استعدادا للسوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شاهد فايلر شرائط للزمالك أمام الإتحاد السكندري وبيراميدز بكأس مصر ومباراتي ديكاداها الصومالي في ذهاب وإياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأخيراً جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الزمالك على الإتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بهدف نظيف ثم فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي الكأس وتغلب الأبيض على بطل الصومال بنتيجة 13 / صفر في مجموع المباراتين قبل أن يخسر من بطل السنغال مؤخراً بهدفين لهدف.
ويذاكر فايفر حالياً مع جهازه المعاون المباريات الخمسة للزمالك (450 دقيقة) من أجل دراسته جيداً وإستكشاف نقاط القوة والضعف فيه قبل لقاء السوبر المرتقب يوم الجمعة المقبل.
وبدأ الأهلي عصر أمس الأثنين الأستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.
ويعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص التي ظهرت بوضوح في أداء الثنائي مروان محسن وأحمد الشيخ.
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