شكرا لقرائتكم الجونة يقترب من شراء أحمد حمدى من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو ناديي الاهلي والجونة خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل إغلاق باب القيد مساء اليوم ،الثلاثاء، صفقة بيع أحمد حمدي من الأول للأخير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين الجونة والاهلي لضم أحمد حمدي وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء لعدم الحاجة الفنية لجهود اللاعب الذى لعب في الدور الثاني من الموسم الماضي للجونة على سبيل الإعارة من الاهلي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مصير الصفقة في غضون الساعات المقبلة وقبل إغلاق باب القيد حيث تُشير الدلائل إلى أن اللاعب الصاعد في طريقه للفريق الساحلي.

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ويتواجد فى الجونة من الأهلى كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب وأحمد على ، وهناك أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة، أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى

فيما رحل خلال الصيف الجارى من الأهلى للجونة كل من إسلام محارب وعمرو بركات على سبيل البيع النهائى، كما رحل محمد نجيب بعد انتهاء عقده مع الأهلى، أما باسم على فتمت إعارته مؤخراً لمدة موسم بعد تمديد عقده مع الأهلى لمدة ثلاثة مواسم.

أحمد حمدى كان مُعاراً من الأهلى للجونة رفقة الثلاثى أكرم توفيق وأحمد ريان والجزار لكنه عاد للقلعة الحمراء الصيف الجارى، و رفض الأهلى تمديد إعارة اللاعب على خلفية رفض الأخير تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل أن تشهد الساعات الماضية إنفراجة في الصفقة وبات أحمد حمدي على مشارف الجونة مرة أخرى.