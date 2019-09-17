شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الإسماعيلي الجديد يصل غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه يترقب وصول مخطط أحمال صربى فجر غداً الأربعاء لخلافة التونسى أكرم علياوى الذى رحل عن منصبه منذ ساعات قليلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، أن ميودراج طلب التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولى الاسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح، قائلا : " مدرب الأحمال الصربى يصل الإسماعيلية فجر غداً لتوقيع العقود وبداية رحلته مع الدراويش على أن يظهر فى مران الاسماعيلى المقرر له الرابعة والنصف عصر غداً الاربعاء" .

يشار إلى أن فريق الإسماعيلي يستهل مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة.

وكان الاسماعيلي فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.