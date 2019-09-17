شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الأسماء المرشحة لتولى المنتخب تمتلك تاريخا وفكرا كرويا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق أن كل الاسماء المرشحة لتولى تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى، أسماء محترمة جدا وتمتلك تاريخ وفكر كروى وتستطيع تحقيق الكثير للكرة المصرية، فكابتن حسن شحاتة مدرب كبير تاريخه عالمى، وإيهاب جلال وحسام البدرى وحسام حسن كلهم مدربين ناجحين جدا وأى منهم يستطيع تحقيق نجاحات كبيرة للكرة المصرية.

وعن ترشيحه للعمل فى الجهاز المعاون، قال نبيه "سمعت هذا الكلام من وسائل الاعلام فقط "، ولكن لم يتحدث معى أحد بشكل رسمى فى الامر، وعموما أنا تحت أمر مصر فى أى وقت وفى اى مكان.

وكشف مدرب الفراعنة الأسبق فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، عن اختياره العمل مع حسن شحاتة فقط حال توليه قيادة المنتخب الوطنى لانه مدربه عندما كان لاعبا.

وكان أسامة نبيه قد تعاقد مع الكوكب السعودى وحقق نتائج جيدة معه ولكنه عاد لرغبته العمل فى مصر، وتعاقد مع نادى غف سى مصر قبل أن يفسخ تعاقده للخلاف مع إدارة النادى على طريقة العمل وخاصة مايتعلق بابرام التعاقدات.