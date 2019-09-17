شكرا لقرائتكم طبيب منتخب الشباب يعتذر عن عدم استكمال مهمته بسبب كبار الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب مواليد 2001، بشكل رسمى عن عدم الاستمرار فى منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق سليمان، أنه تقدم بالاعتذار فى هذا التوقيت حتى يكون جاهزا لشغل منصب طبيب المنتخب الأول حال رغبة اتحاد الكرة فى الاستعانة به خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب اعلان الجهاز الجديد.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل ولمدة عشرة أيام، والذى يتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجارى بالقاهرة.

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وتضم القائمة 22 لاعبا هم : حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

وكان ربيع ياسين قد اجتمع مع بندر باصريح المدير الفنى للمنتخب السعودى للتنسيق حول المباراة المرتقبة بين الفريقين.