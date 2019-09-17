شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينهي قيد التونسى أيمن الطرابلسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الطرابلسي على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.
ولعب أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.
وانتظم الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى بداية من أمس الاثنين استعدادًا للموسم الجديد.
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