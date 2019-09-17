شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينهي قيد التونسى أيمن الطرابلسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى من انهاء إجراءات قيد التونسى أيمن الطرابلسى الوافد الجديد للفريق من النجم الساحلى لمدة موسم على سبيل الاعارة .

وتعاقد نادى الإنتاج الحربى مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا بنية البيع النهائي .

ووقع الطرابلسي على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.

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ولعب أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

فيما حرص مسئولو الإنتاج الحربى على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفًا من فشل الصفقة حيث نجح خالد مهدى مدير الكرة فى التوصل لإتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

وانتظم الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى بداية من أمس الاثنين استعدادًا للموسم الجديد.

وتابع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق .