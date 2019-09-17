الإسماعيلى يقترب من ضم مارسيلو الأهلي...

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تتجه النية لدى مسئولى الإسماعيلى لرفع المقابل المادى لـ4 ملايين للإسراع فى إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد المحلى اليوم فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجه الدراويش فى تدعيم الجبهة اليسرى.
وعلم "اليوم السابع" أن مارسيلو أبرم اتفاقاً مع مسئولى الأهلى ينص على حصوله على مقابل انتقاله للإسماعيلى بالكامل دون حصول النادى الأحمر على أى أموال.
الإسماعيلى يعانى أزمة فى مركز الظهير الأيسر، ظهرت خلال مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، الذى انضم لنادى بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادى الأولمبى، أحد أندية القسم الثانى.
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