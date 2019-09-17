شكرا لقرائتكم تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد يوم الاثنين في جدة.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب الرئيس خلفاً لتركي آل الشيخ الذي أعلن استقالته من المنصب، قبل أن يتم تكليف الجزائري محمد روراوة برئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية 25.