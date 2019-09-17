اخبار الرياضه

الإسباني تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإسباني تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام خلفاً للمكلف جايكون كولن.

وكان تريساكو (64 عاماً) قد عمل في مجال التحكيم لمدة 30 عاماً، وحكم مباراة افتتاح كأس العالم 1998 بين البرازيل وإسكتلندا، ونهائي 1996، بالإضافة إلى تحكيمه عدة نهائيات لكأس الملك الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي.

وتولى تريساكو منصب مدير إدارة التحكيم في "فيفا" بين عامي 2004 و2007، وندير عام تطوير الحكام بين 2008 وحتى 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسباني تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا