شكرا لقرائتكم الإسباني تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام خلفاً للمكلف جايكون كولن.

وكان تريساكو (64 عاماً) قد عمل في مجال التحكيم لمدة 30 عاماً، وحكم مباراة افتتاح كأس العالم 1998 بين البرازيل وإسكتلندا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 1996، بالإضافة إلى تحكيمه عدة نهائيات لكأس الملك الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي.

وتولى تريساكو منصب مدير إدارة التحكيم في "فيفا" بين عامي 2004 و2007، وندير عام تطوير الحكام بين 2008 وحتى 2016.