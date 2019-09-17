شكرا لقرائتكم يوفنتوس يبدأ مطاردة "الحلم" من ملعب أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحلم جماهير يوفنتوس الإيطالي باستعادة اللقب الأوروبي الغائب عن فريق السيدة العجوز منذ أكثر من عقدين كاملين بعد تغيير الإدارة الفنية للفريق.

ويستهل يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة الأربعاء في ضيافة أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب واندا ميتروبليتانو.

وتوج يوفنتوس باللقب مرتين سابقتين لكن أحدثهما كانت قبل 23 عاما علما بأنه يحظى برقم قياسي سلبي في البطولة إذ خسر سبع مرات في تسع مرات خاض فيها نهائي البطولة ، وكانت منها خسارتان في آخر خمس نسخ.

وكان يوفنتوس ، أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي في الموسم الحالي ، خسر صفر - 2 أمام أتلتيكو ذهابا في دور الستة عشر للبطولة نفسها في الموسم الماضي لكنه رد بقوة في مباراة الإياب على ملعبه من خلال ثلاثة أهداف (هاتريك) لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليفوز 3 - 2 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية.

ويخوض أتلتيكو المباراة بعد هزيمته المفاجئة صفر - 2 أمام ريال سوسييداد يوم السبت في الدوري الإسباني والتي كانت الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة المحلية بعد الفوز بالمباريات الثلاثة الأولى له في البطولة هذا الموسم.

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كما سقط يوفنتوس في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا ولم يظهر الفريق بمستواه المعهود في هذه المباراة يوم السبت الماضي أيضا وشهدت كذلك إصابة دوغلاس كوستا نجم يوفنتوس السريع ليغيب عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين.

كما يفتقد يوفنتوس حاليا لجهود مدافعه المخضرم جورجيو كيليني بسبب الإصابة والجراحة التي أجراها في الركبة ، ويأمل اللاعب في وصول الفريق للأدوار الإقصائية بالبطولة الأوروبية ليلحق بصفوف الفريق فيها بعد فترة العلاج والتأهيل الحالية.

ويشغل مكان كيليني حاليا في دفاع الفريق اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت الذي انضم لصفوف الفريق هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو.

وكان دي ليخت سجل لأياكس الهدف الذي أطاح بيوفنتوس من دور الثمانية لدوري الأبطال في الموسم الماضي ، لكنه الآن يلعب بجوار نجوم يوفنتوس المخضرمين تحت قيادة المدرب ماوريسو ساري المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

وقاد ساري فريق تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، ويطمح إلى قيادة يوفنتوس للقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وعانى ساري من الالتهاب الرئوي في بداية الموسم الحالي ليغيب عن مقعد المدير الفني في أول مباراتين ليوفنتوس بالدوري لكنه ظهر للمرة الأولى مع الفريق في الملعب خلال مباراة فيورنتينا التي انتهت بالتعادل ليسود الانطباع بأن الفريق ما زال يعاني في المرحلة الانتقالية بين مديره الفني السابق ماسيميليانو أليغري والحالي ساري.