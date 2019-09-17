شكرا لقرائتكم يويفا يقلص عقوبة نيمار الأوروبية إلى مباراتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء أنها قلصت عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ثلاث مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو حزيران بإيقاف نيمار ثلاث مباريات ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة" عقب خروج سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 3-1 في باريس ويتأهل.

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وبذلك سيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال حيث سيحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في 22 أكتوبر.

وخاض نيمار (27 عاما) أول مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم يوم السبت الماضي، بعدما فشل في العودة إلى صفوف برشلونة، وسجل هدف المباراة الوحيد قرب النهاية أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي.

ولن يكون بوسع نيمار المشاركة مع سان جيرمان في بداية مشواره بدوري الأبطال هذا الموسم أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.