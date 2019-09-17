شكرا لقرائتكم دي خيا يبقى في مناشستر يونايتد حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين عن تجديد عقد حارس مرماه الإسباني الدولي ديفيد دي خيا حتى 2023 مع وجود بند في العقد يتيح التمديد لعام إضافي.

وكان دي خيا (28 عاماً) قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني ، وخاض مع الفريق حتى الآن 367 مباراة في مخلف البطولات.

وساهم حارس إسبانيا الأول في فوز الفريق بكل من ألقاب الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.