آخر كواليس مباراة الهلال السعودي واتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019

الهلال والاتحاد دوري أبطال آسيا 2019، الزعيم يواجه العميد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، قمة سعودية خالصة تضمن وجود فريق سعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الهلال والاتحاد كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولا بد أن يخرج أحد الفريقين من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد جامعة الملك سعود وتذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس bein sports 2hd وقناة الكأس HD 3 بتعليق كل من رءوف خليف وخليل البلوشي في مباراة كبيرة بين الزعيم والعميد.

الهلال السعودي واتحاد جدة دوري أبطال آسيا

أنهى الهلال السعودي استعداداته لخوض مباراة اتحاد جدة اليوم من أجل التأهل للدور نصف النهائي بعد أن تعثر في المباراة السابقة في الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والفيحاء، وعلى الجانب الآخر فقد أكد المدير الفني للعميد جاهزية لاعبيه للقاء، كما أكد على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تخطى عقبة الهلال الصعبة في ربع النهائي.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم لحظة بلحظة

الهلال والاتحاد في ربع نهائي سعودي خالص من أجل تعويض خسارة النصر أمس والمنافسة على دوري أبطال آسيا 2019 حتى الرمق الآخير، هذا وقد امتلأ استاد جامعة الملك سعود بالجماهير الزرقاء لدعم الفريق قُبيل المواجهة الحاسمة بين الفريقين الكبيرين من أجل العودة للتتويج بأمجد الكئوس القارية.