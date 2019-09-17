نادي الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة

اعلن مسئولي نادي الزمالك عن استئناف الفريق لكرة القدم في النادي اليوم الثلاثاء، لكل تدريباته على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في ميت عقبة والاستعداد لمواجهة نادي الزمالك فريق نادي الأهلي لكرة القدم، حيث قد عادت بعثة فريق نادي الزمالك إلى القاهرة يوم أمس، بعد أن عادت الفرقة من السنغال بعد خسارته أمام فريق جينيراسيون السنغالي خلال مباراة الذهاب للدور 32 في بطولة دوري أبطال.

حيث قد فاز فريق السنغال على فريق نادي الزمالك في أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المقرر أن يواجه فريق نادي الزمالك خصمه اللدود نادي الأهلي خلال مسابقة السوبر المصري، والتي من المقرر لها أن تقام في يوم الجمعة القادمة على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث أنه سوف يحضر 10 ألاف مشجع.