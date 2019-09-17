شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: المرشحون للمنتخب متميزون.. ولن أعمل سوى مع المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق أن كل الأسماء المرشحة لتولى تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى أسماء محترمة جدا وتمتلك تاريخا وفكرا كرويا وتستطيع تحقيق الكثير للكرة المصرية، فكابتن حسن شحاتة مدرب كبير تاريخه عالمى، وإيهاب جلال وحسام البدرى وحسام حسن كلهم مدربين ناجحين جدا وأى منهم يستطيع تحقيق نجاحات كبيرة للكرة المصرية.

وعن ترشيحه للعمل فى الجهاز المعاون قال نبيه "سمعت هذا الكلام من وسائل الإعلام فقط"، لكن لم يتحدث معى أحد بشكل رسمى فى الأمر، وعموما أنا تحت أمر مصر فى أى وقت وفى أى مكان.

وكشف مدرب الفراعنة الأسبق فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، عن اختياره العمل مع حسن شحاتة فقط حال توليه قيادة المنتخب الوطنى لأنه مدربه عندما كان لاعبا.

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وكان أسامة نبيه قد تعاقد مع الكوكب السعودى وحقق نتائج جيدة معه، لكنه عاد لرغبته العمل فى مصر، وتعاقد مع نادى إف سى مصر قبل أن يفسخ تعاقده للخلاف مع إدارة النادى على طريقة العمل، خاصة ما يتعلق بإبرام التعاقدات.