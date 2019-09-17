شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الجبلاية تعلن اسم مدرب الفراعنة غدا.. وتخفيف عقوبة نيمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. اللجنة الخماسية تجتمع لإعلان اسم المدير الفنى لمنتخب الفراعنة.. غداً يجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، غدًا الأربعاء، فى مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفنى لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد، حيث قرر مسئولو اللجنة الخماسية عمل تصويت فى جلسة الغد على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب فى ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة. الزمالك يعد الثلاثى الأخطر بالقلعة البيضاء بتعديل عقودهم عقب السوبر قرر مسئولو الزمالك، عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبى القلعة البيضاء، عقب الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة التى ستجمع بينهما فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وذلك لتعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية، بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، خاصة بعد وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم. جورجينا رودريجيز تكشف كيف ارتبطت بكريستيانو رونالدو.. صور كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يستعد للزواج من صديقته جورجينا رودريجيز بعد سنوات من الارتباط. مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المحلى قرر الصربى ميتشو المدير الفنى لفرق الزمالك، الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم الفارس الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى. Advertisements تخفيف عقوبة إيقاف البرازيلى نيمار لمباراتين بعد إهانة الحكام قلصت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ثلاث مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام. فايلر يفاضل بين الشحات وجيرالدو للمشاركة أساسيا أمام الزمالك لم يستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السوييرى رينيه فايلر، حتى الآن على بعض المراكز فى التشكيل الأساسى أمام الزمالك فى مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل فى الثامنة مساء باستاد برج العرب. سان جيرمان ضد الريال .. هازارد على رأس قائمة الملكى فى ضربة البداية أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج". تعرف على موقف رامي ربيعه من المشاركة فى مباراة السوبر المصري تعافى رامى ربيعة، نجم النادى الأهلي، من الاصابة التى اشتكى منها خلال الفترة الماضية، حيث يعود للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، عقب ابتعاده عن المشاركة فى المران الجماعى، وبذلك لن يلحق مدافع القلعة الحمراء عن مباراة الاهلي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ببرج العرب في السوبر المحلي.

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