شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكشف الزمالك بـ450 دقيقة قبل لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر على خمسة شرائط للزمالك فى بطولتى كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا من أجل استكشاف المنافس، قبل لقاء الجمعة المقبل فى السوبر المحلى ببرج العرب.

شاهد فايلر شرائط للزمالك أمام الاتحاد السكندرى وبيراميدز بكأس مصر ومباراتى ديكاداها الصومالى فى ذهاب وإياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا وأخيراً جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر بهدف نظيف ثم فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى نهائى الكأس وتغلب الأبيض على بطل الصومال بنتيجة 13 / صفر فى مجموع المباراتين قبل أن يخسر من بطل السنغال مؤخراً بهدفين لهدف.

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ويذاكر فايفر حالياً مع جهازه المعاون المباريات الخمسة للزمالك (450 دقيقة) من أجل دراسته جيداً، واستكشاف نقاط القوة والضعف فيه قبل لقاء السوبر المرتقب يوم الجمعة المقبل.

وبدأ الأهلى عصر أمس الاثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا، حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

ويعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم خلال لقاء بطل غينيا الاستوائية ويأتى فى مقدمتها أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح فى أداء الثنائى مروان محسن وأحمد الشيخ.