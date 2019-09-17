شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس مفاوضات الإسماعيلى مع مارسيلو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الأهلى كواليس مفاوضات انتقاله للنادى الإسماعيلى خلال الفترة الجارية، وقبل غلق باب القيد اليوم.

وقال المصدر إن مارسيلو الأهلى تلقى عرضاً من الإسماعيلى للانضمام لصفوفه مقابل 3 ملايين جنيه على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب أصر على الحصول على 5 ملايين جنيه لتتوقف المفاوضات انتظاراً للكلمة الأخيرة لمسئولى الدراويش.

وتتجه النية لدى مسئولى الإسماعيلى لرفع المقابل المادى لـ4 ملايين للإسراع فى إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد المحلى اليوم فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجه الدراويش فى تدعيم الجبهة اليسرى.

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وعلم ”الخليج 365” أن مارسيلو أبرم اتفاقاً مع مسئولى الأهلى ينص على حصوله على مقابل انتقاله للإسماعيلى بالكامل دون حصول النادى الأحمر على أى أموال.

الإسماعيلى يعانى أزمة فى مركز الظهير الأيسر، ظهرت خلال مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، الذى انضم لنادى بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادى الأولمبى، أحد أندية القسم الثانى.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك، بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك.