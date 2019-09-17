مخطط أحمال صربى يصل الإسماعيلية فجر غد لخلافة التونسى علياوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن ناديه يترقب وصول مخطط أحمال صربى فجر غد الأربعاء لخلافة التونسى أكرم علياوى، الذى رحل عن منصبه منذ ساعات قليلة. وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ميودراج طلب التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح". ويضيف "مدرب الأحمال الصربى يصل الإسماعيلية فجر غد لتوقيع العقود وبداية رحلته مع الدراويش، على أن يظهر فى مران الإسماعيلى المقرر له الرابعة والنصف عصر غد الأربعاء". Advertisements ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة. وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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