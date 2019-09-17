شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يبحث مشاركة الناشئات فى بطولة بولندا باجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا لمجلس الإدارة، غدا الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المهمة وأبرزها ترتيبات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المحدد لها 4 أكتوبر المقبل.

كما يشهد الاجتماع البت فى الدعوة التى تلقاها الاتحاد لمشاركة منتخب الناشئات فى بطولة ودية ببولندا، المقرر لها الفترة من 24 حتى 27 أكتوبر المقبل.

فيما يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مناقشة الخطاب الوارد من الاتحاد الأفريقى لترشيح الحكم تامر فكرى للمشاركة فى لجنة بطولة أفريقيا التى ستقام فى دولة الرأس الأخضر أكتوبر المقبل، فضلا عن مناقشة ترشيح ياسمينا وهايدى السعيد للتحكيم فى البطولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير العادية للإتحاد المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل من أجل مناقشة الميزانية و تعديل بند موعد الانتخابات الذى سيتعارض مع استضافة مصر مونديال 2021 .