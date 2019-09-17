شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتج على ملاعب مباريات الأهلى والمصرى وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن ناديه أرسل مذكرة احتجاح رسمية لمسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يرفض فيها إقامة مبارياته مع الأهلى والمصرى على استاد برج العرب بالإضافة لمواجهة طنطا فى طنطا.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لماذا يرفض اتحاد الكرة أن يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى على استاد الإسماعيلية، لاسيما أن الفريق البورسعيدى لعب مبارياته الأفريقية على ملعبنا ووسط جماهيرنا؟".

ويضيف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى "إحنا مش نادى صغير عشان جماهيرنا يتم بهدلتها فى ملاعب مصر المختلفة لتشجيعنا، نريد أن تحقق اللجنة الخماسية مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية حتى يحدث التغيير الذى تحدثوا عنه منذ توليهم مسئولية إدارة شئون الجبلاية".

Advertisements

وأكمل المنياوى "الإسماعيلى عانى خمسة أشهر كاملة بالابتعاد عن ملعبه لتجهيزه لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وكان استاد الإسماعيلية حديث الصباح والمساء فى كان 2019 من حيث الحضور الجماهيرى والالتزام والتشجيع المثالى فلماذا لا نواجه الأهلى والمصرى على ملعبنا؟".

وتابع مدير الكرة بالإسماعيلى: "لن نفرط فى حقوقنا فمنذ أيام واجهنا أهلى بنى غازى بحضور جماهيرى يفوق العشرة آلاف متفرج ولم يحدث أى خروج عن النص".

ويستهل الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة.