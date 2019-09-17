شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 لاعبين فى دورى 2020.. عبد المنصف فى المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية للموسم الكروى الجديد 2019 – 2020، ومع غياب الأسطورة عصام الحضرى عن هذا الموسم حيث لم ينضم لأى فريق بعد رحيله عن صفوف النجوم، يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 لاعبين تخطت أعمارهم الـ30 عامًا، وأصبحوا الأكبر فى الدورى بالموسم الجديد.

محمد عبد المنصف 42 سنة

يعد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، أكبر لاعب فى الدورى بالموسم الجديد، حيث يبلغ من العمر 42 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

هانى سعيد 39 عامًا

يأتى هانى سعيد مدافع فريق مصر المقاصة، فى المرتبة الثانية من حيث ترتيب أكبر لاعبى الدورى بالموسم الجديد، حيث يبلغ من العمر 39 عامًا، كونه من مواليد 22 أبريل 1980.

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صلاح أمين 37 عامًا

صلاح أمين مهاجم فريق مصر المقاصة، يأتى فى المركز الثالث من حيث ترتيب أكبر لاعبى الدورى الجديد، لبلوغه سن الـ37 عامًا، حيث إنه من مواليد 18 سبتمبر 1981.

شريف إكرامى 36 عامًا

شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، جاء فى المرتبة الرابعة، حيث إنه يبلغ من العمر 36 عامًا، ويوافق عيد ميلاده يوم 10 يوليو 1983.

حسام باولو 35 عامًا

يأتى حسام باولو مهاجم طلائع الجيش الجديد، فى المركز الخامس بترتيب اللاعبين كبار السن بالدورى، حيث يبلغ باولو 35 عامًا، كونه من مواليد يوم 15 نوفمبر عام 1983.