شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مهاجم منتخب مصر الأول فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربى على حد سواء كلاسيكو الكرة المصرية الجديد، عندما تشير دقات الساعة إلى الثامنة مساء الجمعة المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى استاد برج العرب فى الإسكندرية، لمتابعة السوبر المصرى بين الكبيرين الأهلى والزمالك فى بطولة استثنائية وخاصة بكل المقاييس.

المباراة الفاصلة التى ستحدد بطل السوبر المصرى فى ضربة البداية للموسم الكروى الجديد ستكون حماسية للغاية، وهى لإثبات الذات بكل المقاييس بين اللاعبين الجدد فى القطبين والصفقات الحديثة فى الميركاتو الصيفى، علاوة على الاختبار الأول والحقيقى للمدربين الصربى ميتشو والسويسرى رينيه فايلر فى سنة أولى كلاسيكو.

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مباراة ستكون بمثابة عدد كبير من المباريات والثنائيات الخاصة داخل وخارج الملعب، سواء بين جبهات الفريقين اليمنى واليسرى وصراع وسط الملعب وكذلك المهاجمين والمدافعين، إلا أن الصراع الأكبر سيكون بين النجوم التى بزغت مؤخرا وتلألأت فى سماء الأحمر والأبيض، حيث سيتصارع الموهبان مصطفى محمد وصلاح محسن فى قيادة هجوم الفريقين لحصد البطولة الأولى فى الموسم الجارى.

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