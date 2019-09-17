شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصب طبيب منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب مواليد 2001، باعتذار رسمى عن عدم الاستمرار فى منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق سليمان، لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بالاعتذار فى هذا التوقيت حتى يكون جاهزا لشغل منصب طبيب المنتخب الأول حال رغبة اتحاد الكرة فى الاستعانة به خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب اعلان الجهاز الجديد.

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وأعلن المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل ولمدة عشرة أيام، والذى يتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجارى بالقاهرة.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلى) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصرى) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (إنبى) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).