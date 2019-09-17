شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: التونسى علياوى رحل بإرادته وميودراج لم يطلب إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش لم تتم إقالته من منصبه بطلب من الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، "ميودراج طلب تعيين مدرب أحمال صربى فى الجهاز الفنى للإسماعيلى بجانب استمرار أكرم علياوى وهو أمر ليس جديداً أن يتواجد مدربان أحمال فى جهاز فنى ووافق مجلس إدارة الإسماعيلى على هذا الطلب"، مؤكدا "أكرم علياوى هو من رفض الاستمرار وفضل الانسحاب فى صمت وترك الفرصة للمدرب الجديد، ووافقت إدارة الإسماعيلى على طلبه بالاعتذار عن منصبه، لاسيما أنه عمل فترة طويلة مع الدراويش وكان مثالا يحتذى به فى الالتزام وحب النادى بجانب قدراته الفنية المتميزة فهو حاصل على درجة الماجيستير من جامعة تونس فى الاحمال التدريبية".

ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة.

وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.