شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل الشديد يشهدها الشارع الرياضى، بسبب غموض اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى والذى رحل عقب خروج الفراعنة المبكر من دور الـ16 بالبطولة.

ولم يحسم اتحاد الكرة اسم المدرب الجديد، حيث تدور مشاورات ومناقشات بين أعضاء اللجنة حاليا قبل الإعلان الرسمى عن المدرب الجديد، وبات إيهاب جلال المرشح الأول للمنتخب فى الساعات الأخيرة ويليه حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة.

س: ما سبب تأخر اتحاد الكرة فى إعلان المدرب الجديد؟

ج: لم يتوصل أعضاء الجبلاية لاتفاق حول اسم معين لتدريب المنتخب، ومازالت هناك مناقشات ومشاورات حول المدرب الجديد.

س: من الأقرب لتدريب المنتخب؟

ج: انحصرت المنافسة فى الساعات الأخيرة بين الثنائى إيهاب جلال وحسام حسن، ويشهد اتحاد الكرة انقساما بين الاسمين.

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س: ما السبب التحفظ على إيهاب جلال؟

ج: سبب التحفظ هو تمسك جلال بالثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كامل فى جهازه بالمنتخب وهو ما يرفضه أعضاء المجلس.

س: وماذا عن حسام حسن؟

ج: لم يضع حسام حسن أى شروط لتدريب المنتخب، لكنه تمسك فقط بوجود توأمه إبراهيم حسن فى الجهاز.

س: متى يحسم اتحاد الكرة هذا الجدل؟

ج: يعقد أعضاء اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة اسم المدرب الجديد، وسيقدم كل عضو تصوره، وسيتم التصويت لاختيار المدرب الجديد.