بعد واقعة مينجز والغازي.. "خناقات الأصدقاء".. إبراهيموفيتش الأشهر وغالي حاضرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم تكن الواقعة الأولى التي تشهدها ملاعب كرة القدم بين لاعبي الفريق الواحد حينما تشاجر ثنائي أستون فيلا أنور الغازي وتايرون مينجز خلال مباراة فريقهما أمام وست هام يونايتد في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بدأت المشاجرة حينما توجه مينجز نحز زميله الغازي موجهًا إليه اللوم بعدما فشل الأخير في إفساد هجمة للخصم.

واندفع الغازي في غضب نحو زميله قبل الفصل بينهما عن طريق الثنائي مارفيلوس ناكامبا وبيورن إنجلز.

صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدت بعض الأحداث المشابهة التي حدثت داخل الملاعب الأوروبية ومنها:

لي بوير و كيرون داير.. 2005

الحدث: مباراة بين نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا عام 2005.

بعد سلسلة من الكلمات البذيئة، وقعت مشادة بين بوير وداير ووجه الثنائي اللكمات لبعضهما البعض أمام 50000 مشجعًا في ملعب المباراة، وانتهى الأمر بطرد الثنائي من اللقاء.

داير كشف فيما بعد أن بوير كان غاضبًا لأنه لم يمرر الكرة إليه الذي أجاب عليه بطريقة غير لائقة ووجه إليه بعض الكلمات البذيئة.

حكم المباراة طرد ثنائي نيوكاسل واضطر موظفو النادي للفصل بينهما في غرفة تبديل الملابس حتى صافرة النهاية.

تعرض داير لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات بسبب طرده، بينما عوقب بوير بالغرامة والإيقاف لمدة سبع مباريات.

إيمانويل أديبايور ونيكلاس بندتنر.. 2008

الحدث: مباراة بين أرسنال وتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2008.

وقعت مشادة بين اديبايور وبندتنر خلال تنفيذ ركلة ركنية للجانرز قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لصالح توتنهام.

اديبايور وجه ضربة قوية لزميله الدنماركي في أنفه التي ظهر عليها آثار النزيف الدموي.

الاتحاد الإنجليزي قرر فتح تحقيقًا في تلك الواقعة، كما طلب الحصول على الصور لتزويده بالمعلومات الكافية للفصل في الواقعة.

زلاتان إبراهيموفيتش وأوجوتشي أونيو .. 2010

الحدث: مشادة بين زلاتان إبراهيموفيتش وأوجوتشي أونيو في تدريبات ميلان.

المهاجم السويدي كتب في سيرته الذاتية: "لقد انقضضت عليه ، وأردنا تمزيق بعضنا البعض".

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وأضاف: "لقد كانت مشادة وحشية كنا نتدحرج ونضرب بعضنا البعض، كنا غاضبين، كان الأمر بمثابة الحياة والموت بالنسبة لنا".

ونقل موقع ميلانو على الانترنت عن ادريانو جالياني المدير التنفيذي للنادي قوله "المشاجرة كانت حامية لكن الواقعة انتهت.

إبراهيموفيتش وميدو

الحدث: مباراة أياكس مع ايندهوفن بالدوري الهولندي

وقعت المشاجرة بين الثنائي داخل غرفة خلع الملابس، يرويها زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية فيما بعد حيث قال: تلفظ أحمد حسام "ميدو" ببعض الكلمات البذيئة اعتراضًا على عدم مشاركته في المباراة قائلًا: "جميع اللاعبين هم مجرد قذارة"، ليرد عليه زلاتان قائلًا: "إذا كانت هناك أي قذارة فهي أنت".

تطورت الأمور لالتقاط ميدو "مقص" وألقاها في وجه زلاتان ليقوم الأخير بصفع ميدو ثم توجيه لكمة قوية في وجهه.

يضيف زلاتان: "بعد 10 دقائق خرجنا من غرفة خلع الملابس يدًا بيد وكأن شيئًا لم يكن".

ولم تخلُ الملاعب المصرية من تلك المشادات بين لاعبي الفريق الواحد نرصد أشهرها:

شادي محمد وهشام حنفي.. مباراة الأهلي والإسماعيلي

دخل الثنائي في مشادة داخل الملعب بسبب سوء تغطية من جانب هشام حنفي تجاه إحدى هجمات فريق الإسماعيلي كادت تكلف الفريق الأحمر هدفًا.

إبراهيم سعيد ووليد صلاح الدين.. مباراة الأهلي والمقاولون العرب

دخل الثنائي إبراهيم سعيد ووليد صلاح الدين في مشادة خلال لقاء المقاولون عام 2002، وتبادلا الضرب حتى طردهما الحكم من المباراة.

جمال حمزة وريكاردو البرازيلي.. مباراة الزمالك والمحلة

اشتبك جمال حمزة لاعب الزمالك السابق مع زميله البرازيلي ريكاردو عام 2008.

قام حمزة بدفع ريكاردو قائلًا "ايه ياعم"، ليرد الأخير بصفعه على وجهه خلال اللقاء .

حسام غالي وحاسم عاشور.. مباراة الأهلي واتحاد الشرطة

وقعت مشادة لفظية بين الثنائي خلال مباراة الأهلي واتحاد الشرطة في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقامت إدارة الأهلي فيما بعد بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.

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