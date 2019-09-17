آخر مقعد للأهلي بقائمة الموسم الجديد.. نيدفيد بدلا من حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه تقرر قيد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق في قائمة الموسم الجديد، اليوم الثلاثاء، في آخر أيام القيد المحلي لفترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أنه يتم سيتم رفع اسم أحمد حمدي من القائمة بعد انتقاله للجونة، على أن يُستبدل بكريم نيدفيد.
وكان الأهلي قام بقيد 26 لاعبا في القائمة الأولى بنهاية يوليو، وهي نفس القائمة التي تم تسجيلها إفريقيا.
وانتهت فترة القيد الأولى يوم 29 أغسطس، لتبدأ بعدها فترة القيد الثانية، وتنتهي اليوم.
وسجل الأهلي بفترة القيد الثانية، 4 لاعبين وهم حسين السيد، وأحمد حمدي، ومجدي أفشة، ومحمود متولي.
وأصيب كريم نيدفيد خلال مباراة المقاصة بالدوري إبريل الماضي، ليغيب عن المشاركة في المباريات طوال الفترة السابقة.
وشارك نيدفيد الموسم الماضي، في 17 مباراة بالدوري سجل خلالهم هدفين، و9 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين، بالإضافة لمباراة بكأس مصر.
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