الجونة يقترب من التعاقد مع لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

اقترب نادي الجونة من التعاقد مع أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب قد انتقل لصفوف الجونة الشتاء الماضي ليُقدم مستويات مميزة رفقة الفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365" أن المفاوضات بين الجونة والنادي الأهلي وصلت إلى مرحلة متقدمة وأن الجونة قد تحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الثلاثاء هو أخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.