طلائع الجيش يفسخ عقد ثنائي الفريق

فشل نادي طلائع الجيش في التعاقد مع الثنائي الفلسطيني ميشيل ميلاد والغينى أداما تراورى وجاء السبب لأسباب فنية حيث توصل النادي اتفاق لفسخ التعاقد مع الثنائي.

وكان الطلائع قد تعاقد مع الثنائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن ظهرا بمستوى لم

يرضى البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق ليقرر رحيلهما.

والجدير بالذكر ان طلائع الجيش تعاقد مع العديد من الاعبين خلال الانتقالات الصيفة الحالية "وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع

"عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية واستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".