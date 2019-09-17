دعوى جديدة "مستعجله" من بتروجت والنجوم والداخلية للمطالبة بإضافتهم في الدوري الممتاز

أقامت أندية بتروجت والنجوم والداخلية دعوى مستعجله اليوم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف إنطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020. أقامت الأندية الثلاثة اليوم الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة غدا الأربعاء للنظر. طلبت أندية بتروجت والنجوم والداخلية في صحيفة الدعوى، إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول مسابقة الدوري العام 2019/2020 وما يترتب على ذلك من أسار ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافة الأندية الثلاثة إلى المسابقة واستعاضة المباريات التي لم يشارك فيها الأندية الثلاثة إلى مدة الموسم الكروي نفاذا لحجية الحكم المستعجل الصادر لصالح الأندية الثلاثة في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان. لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة غدا الأربعاء للنظر. طلبت أندية بتروجت والنجوم والداخلية في صحيفة الدعوى، إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول مسابقة الدوري العام 2019/2020 وما يترتب على ذلك من أسار ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافة الأندية الثلاثة إلى المسابقة واستعاضة المباريات التي لم يشارك فيها الأندية الثلاثة إلى مدة الموسم الكروي نفاذا لحجية الحكم المستعجل الصادر لصالح الأندية الثلاثة في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان.

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