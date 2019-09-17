طارق سليمان يعتذر عن عدم الاستمرار مع منتخب الشباب

قرر دكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر للشباب، التقدم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمته مع الفريق القومي خلال الفترة المقبلة. مع الفريق القومي خلال الفترة المقبلة. وكشف طارق سليمان، أنه اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته ، حتى يكون جاهزًا لتولي مسئولية الجهاز الطبي للمنتخب الأول، إذا كان اتحاد الكرة يرغب في الاستفادة من خدماته. ، حتى يكون جاهزًا لتولي مسئولية الجهاز الطبي للمنتخب الأول، إذا كان اتحاد الكرة يرغب في الاستفادة من خدماته.

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