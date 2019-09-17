موعد مباراة تشيلسي و فالنسيا فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره فالنسيا الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا . موعد مباراة تشيلسي و فالنسيا: تنطلاق مباراة تشيلسي أمام فالنسيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر . الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية Advertisements السعودية . الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي و فالنسيا : تذاع مباراة تشيلسي أمام فالنسيا بشكل حصري عبر قناة " bein sports 4HD “بصوت المعلق سوار الذهب .

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