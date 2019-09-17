الإسباني فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً رسمياً بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد، لكفائته العملية ومايملكه من خبرة في التحكيم لأكثر من 30

عاماً.

وسبق أن تولي "تريساكو" عدد من المناصب في الفيفا من بينها مدير إدارة التحكيم 2007-2004، ومدير عام تطوير الحكام

2016-2008، ومقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2003-2001 بالإضافة إلي تنظيم اكاديمة حكام الأتحاد الآسيوي.

وشارك الحكم في المباراة الأفتتاحية لكأس العالم ونهائي دوري الأبطال عام 1996، بالإضافة إلي مشاركته في عدد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.