الاتحاد الدولي يُوقف رفع الأثقال المصري.. ويهدد مشاركته بأولمبياد طوكيو

أصدر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، قرارًا بحرمان لاعبي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

تم توقيع العقوبة من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016، وثبوت ذلك بشكل إيجابي من دون طعن من الجانب المصري.

شكل الاتحاد الدولي للعبة لجنة منفصلة للتحقيق في واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016.

وأثبت التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد مصر من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر.

كشف شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية، أنه في حالة ثبوت تعاطي اللاعبين للمنشطات، قد تصل العقوبة لعامين، وبالتالي يُحرم الرباعون المصريون من المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، مثل حالتي روسيا التي تم إيقافها عامين، والصين لعام واحد.

تضع مصر آمالًا كبيرة على الثنائي محمد إيهاب، وسارة سمير، للحصول على ميداليات أوليمبية، بعدما حققا ميداليتين ريو دي جانيرو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، واستمرا في التألق خلال بطولة العالم الأخيرة ودورة الألعاب الأفريقية.

تنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية على 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.

علمت الوفد أن الاتحاد الدولي لم يُدرج الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقرر أن تبدأ الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، وتعود البعثة اليوم من أذربيجان، حيث كانت تقيم معسكرًا هناك استعدادًا لبطولة العالم، لكن بعد القرار الأخير أصيب الجميع بصدمة وغادروا المعسكر.

من المقرر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند خلال الأيام المقبلة.

أكد العريان، أن أمام مصر فترة لمدة 21 يومًا للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة

وأوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.

في السياق نفسه، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة طارئة، أمس الثلاثاء، مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة، لبحث موقف مصر بعد قرار الاتحاد الدولي، والوصول إلى صيغة نهائية للرد على قرار الاتحاد الدولي.

يعقد صبحي، آمالًا كبيرة على اتحاد رفع الأثقال لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو نظرًا لأهمية الثنائي محمد إيهاب وسارة سمير، وتوقعات الجميع من خلال أرقامهما والمستوى الحالي بالمنافسة بقوة على ميداليتين في الأولمبياد المقبلة بطوكيو 2020.

وعلمت "الوفد" أن صبحي سيوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتحقيق مع أعضاء الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب، في ظل التقاعس عن مراقبة ملف المنشطات بالنسبة للاعبين السبعة الناشئين والمتابعة مع الاتحاد الدولي، على رغم الإعلان عن ذلك من فترة كبيرة ولم يتحرك الاتحاد وظل متكتمًا حتى صدر قرار عقابي من الاتحاد الدولي. واحد.تضع مصر آمالًا كبيرة على الثنائي محمد إيهاب، وسارة سمير، للحصول على ميداليات أوليمبية، بعدما حققا ميداليتين ريو دي جانيرو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، واستمرا في التألق خلال بطولة العالم الأخيرة ودورة الألعاب الأفريقية.تنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية على 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.علمت الوفد أن الاتحاد الدولي لم يُدرج الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقرر أن تبدأ الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، وتعود البعثة اليوم من أذربيجان، حيث كانت تقيم معسكرًا هناك استعدادًا لبطولة العالم، لكن بعد القرار الأخير أصيب الجميع بصدمة وغادروا المعسكر.من المقرر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند خلال الأيام المقبلة.أكد العريان، أن أمام مصر فترة لمدة 21 يومًا للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، وننتظر وصول القرار الرسمي، سواء بالغرامة، أو الإيقاف، وسنتحرك بعد ذلك، سواء بالاستئناف، إن كان متاحًا، وإذا لم يكن سنلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية.وأوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.في السياق نفسه، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة طارئة، أمس الثلاثاء، مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة، لبحث موقف مصر بعد قرار الاتحاد الدولي، والوصول إلى صيغة نهائية للرد على قرار الاتحاد الدولي.يعقد صبحي، آمالًا كبيرة على اتحاد رفع الأثقال لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو نظرًا لأهمية الثنائي محمد إيهاب وسارة سمير، وتوقعات الجميع من خلال أرقامهما والمستوى الحالي بالمنافسة بقوة على ميداليتين في الأولمبياد المقبلة بطوكيو 2020.وعلمت "الوفد" أن صبحي سيوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتحقيق مع أعضاء الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب، في ظل التقاعس عن مراقبة ملف المنشطات بالنسبة للاعبين السبعة الناشئين والمتابعة مع الاتحاد الدولي، على رغم الإعلان عن ذلك من فترة كبيرة ولم يتحرك الاتحاد وظل متكتمًا حتى صدر قرار عقابي من الاتحاد الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي يُوقف رفع الأثقال المصري.. ويهدد مشاركته بأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.