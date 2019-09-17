برشلونة يواجه بوروسيا دورتموند لاستعادة لقبه الغائب في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب أولى جولات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دور تموند في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يخشي غزارة أهداف لاعبه السابق باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي، قبل اللقاء الذى سيجمع الطرفين اليوم.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في دوري الأبطال الأوروبي لكنها ستكون المواجهة الأوروبية الثانية بينهما، حيث التقيا من قبل في السوبر الأوروبي عام 1997.

ويتطلع برشلونة للفوز بجميع مبارياته من أجل استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ عام 2015، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب الشاب الصاعد أنستو فاني صاحب الـ16 عامًا ليكون أصغر لاعب شارك في دوري

الأبطال بصوف الفريق الكتالوني.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إرنستو فالفيردي لن يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية، وسيفضل الإبقاء عليه على دكة الاحتياط، وقد يحصل على بعض دقائق اللعب حسب مجريات المباراة، خشية تعرضه لانتكاسة جديدة في إصاباته.

البرسا يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط من 4 مباريات، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في آخر.

بينما دورتموند يدخل المباراة وهو يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني متخلفًا بنقطة وحيدة عن المتصدر لايبزيج، دورتموند لعب 4 مباريات فاز في 3 وهزم في واحدة

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فقط.

ويعاني بطل أسبانيا دفاعياً منذ بداية الموسم، حيث تلقى الفريق سبعة أهداف في 4 مباريات حتى الآن في بطولة الدوري الأسباني، وفي هذه المواجهة الأوروبية فإن لاعبي المدرب إيرنستو فالفيردي سيقابلون هجومًا فتاكًا مكونًا من لاعبه السابق باكو ألكاسير، والإنجليزي جادون سانشو والقائد ماركو رويس.

بينما سجل هجوم دورتموند في البوندسليجا في 4 مباريات لُعبت حتى الآن13 هدفاً، ومن المتوقع أن يعاني جوردي ألبا الظهير الأيسر للبارسا، صاحب المهارات والسرعات الكبيرة، ونفس الأمر بالنسبة لسيميدو على اليمين في مواجهة هازارد وجيريرو، بينما من المنتظر معاناة قلبي الدفاع من تحركات ألكاسير ورويس. لكن في المقابل فإن الدفاع غير ثابت المستوى لأصحاب الأرض من المنتظر أن يعيش أوقات عصيبة في مواجهة هجوم برشلونة الخطير.

ومن المتوقع أن يبدأ ألفيردي فالفيردي تشكيل برشلونة كالتالي ..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، آرتور ميلو

خط الهجوم: أنسو فاتي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان