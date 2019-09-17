غدًا.. اتحاد الكرة يحسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

تجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ظهر غد الأربعاء، في مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفني لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد. الفني لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد. قرر مسئولو اللجنة الخماسية عمل تصويت في جلسة الغد على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب في ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة. في جلسة الغد على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب في ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.

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